В результате ДТП под Рязанью погибли четыре человека

Рязань, 16 июня. Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на 251-м километре автодороги Р-22.

Водитель и три пассажира ВАЗ-21124 погибли. По предварительной информации, владелец отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем MAN.

Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком. Трагедия произошла на платном участке трассы М-4 «Дон» в Задонском районе.