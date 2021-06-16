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Жители ЮАР выступили против строительства штаб-квартиры Amazon на земле народа койсан

Африка
Жители ЮАР выступили против строительства штаб-квартиры Amazon на земле народа койсан
flickr.com  /  Amazon

Претория, 16 июня. Проект новой штаб-квартиры компании Amazon в ЮАР вызвал резкое неприятие со стороны экологов, активистов и представителей местной общины. Камнем преткновения стала территория, на которой американская фирма планирует возвести здание.

Участок в Кейптауне, где запланировано строительство, является памятным местом для койсан — древнейшей народности, проживающей в Южно-Африканской Республике. Именно здесь в 1510 году состоялось сражение аборигенов с португальскими солдатами. Там же в середине XVII века началась кампания по изъятию земель в пользу поселенцев из Нидерландов.

Жители ЮАР выступили против строительства штаб-квартиры Amazon на земле народа койсан
pixabay.com  / delphinecourtes

В настоящий момент об этих событиях рассказывает лишь небольшая памятная табличка, однако койсанская община все равно выступает против передачи земли под застройку американской компании. Она требует от властей государства объявить указанную территорию региональным или национальным заповедником.

«Здесь впервые украдена наша земля. Нам нужен объект культурного наследия, а не 150 тыс. тонн бетона», — заявил Таурик Дженкинс из совета диаспоры Goringhaicona Khoena.

«Такие компании, как Amazon, создают определенные виды угроз, чего они не стали бы делать в своих странах», — добавил он.

На стороне койсанской общины также выступают экологи, которые уверены, что возведение штаб-квартиры Amazon нарушит хрупкий природный баланс территории.

Жители ЮАР выступили против строительства штаб-квартиры Amazon на земле народа койсан
pixabay.com  / Ole J. Brustad

Американский розничный гигант сообщает, что проект прошел все стадии общественного одобрения, а горстка оставшихся противников строительства просто не может смириться с результатом слушаний.

Amazon настаивает, что новый офис обеспечит увеличение рабочих мест в регионе и поможет экономике ЮАР справиться с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, в здании планируется создать культурный центр, работать в котором будут представители койсанского народа.

Однако для местных жителей, среди которых до сих пор свежи воспоминания о политике апартеида, земельный вопрос имеет первостепенное значение. Они заявляют, что будут проводить массовые демонстрации в Кейптауне и обратятся в суд, но застраивать территорию предков не позволят.

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африка юар
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