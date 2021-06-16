Власти ЮАР ввели новые ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19

Претория, 16 июня. На фоне непрекращающегося роста заболеваемости COVID-19 власти ЮАР объявили о новом ужесточении антикоронавирусных мер на территории республики.

«За предыдущую неделю мы фиксировали в среднем по 7500 положительных результатов анализов в день. Количество госпитализаций из-за COVID-19 за 14 дней выросло на 59%. Среднее число умерших увеличилось на 48%: с 535 две недели назад до 791 за последние семь дней», — заявил президент страны Сирил Рамафоса в телеобращении к нации.

Он подчеркнул, что главная задача правительства — обеспечить достаточное количество больничных коек, медицинских работников и необходимого оборудования для предоставления помощи всем нуждающимся жителям ЮАР.

Для сдерживания роста заболеваемости в стране увеличивается период комендантского часа, который теперь начинается не с 23, а с 22 часов вечера и длится до четырех утра по местному времени.

Допускается проведение общественных мероприятий численностью не более 50 человек в помещении или 100 — на открытом воздухе. Религиозные собрания также не должны собирать более 50 участников.

Кроме того, вводится ограничение на продажу алкоголя. Теперь горячительные напитки можно приобрести с 10 до 18 часов с понедельника по четверг.

Предыдущее ужесточение ограничительных мер произошло в ЮАР 31 мая, однако сдержать распространение коронавируса они не смогли.