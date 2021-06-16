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Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:07
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Политика
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с иностранными журналистами обратился к своему коллеге Владимиру Путину на русском языке.

Зеленский напомнил представителям СМИ, что ранее Путин заявил о накопившихся вопросах в двусторонних отношениях с Киевом.

«Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал он.

Ранее Зеленский поставил условие по запуску газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Киев должен получить гарантии энергетической безопасности.

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украина путин зеленский
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