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Эксперт Оленченко прокомментировал заявление Зеленского о запуске «СП-2»

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Политика
Эксперт Оленченко прокомментировал заявление Зеленского о запуске «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 июня. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на запуск газопровода «Северный поток — 2"при соблюдением Россией некоторых условий.

Выступление украинского лидера оценил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Украина даст разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода, если Россия даст гарантии безопасности и вернет территории. «Северный поток —2» является политическим оружием против Украины, заявил Зеленский. Цель России, по мнению украинского главы, заставить Украину разговаривать с ЛНР и ДНР.

«Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий», — заявил Зеленский иностранным СМИ.

Президент Украины подчеркнул, что в случае несогласия России с его условиями Киев готов вести противостояние «Северному потоку — 2» даже вразрез с желаниями Евросоюза.

«Зеленский напоминает мне Манилова из «Мертвых душ», этакого мечтателя с его прожектами... Видимо, ему никак не удается расстаться с ролью шоумена», — отметил в эфире радио Sputnik Оленченко.

Эксперт отметил, что глава Украины занимается показухой, не уделяя внимания реальным делам. Делая такого рода заявления, Зеленский не просчитывает реакцию, которая за ними последует, пояснил эксперт. Он предположил, что бесшабашная позиция Зеленского продиктована Америкой, предположил Оленченко. Недавно Госдеп США посетил с визитом посол Украины, далее последовало смелое заявление из Киева, уточнил специалист. Слова Зеленского скорее направлены внутрь страны для поднятия собственной значимости в глазах украинцев, считает эксперт.

Ранее президент Украины заявлял, что создаст мощнейшую в Европе армию. Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал «угрозы» со стороны Киева.

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