Уэльс обыграл Турцию в матче чемпионата Европы

Баку, 16 июня. Сборная Уэльса одержала победу над национальной командой Турции в рамках второго тура чемпионата Европы.

Встреча сборных закончилась со счетом 2:0 в пользу Уэльса. Забитыми голами отличились полузащитник Аарон Рэмзи на 42-й минуте и защитник Коннор Робертс на 95-й минуте.

Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский». Ранее Уэльс в первом матче чемпионата Европы сыграл вничью со Швейцарией со счетом 1:1.

Сборная Турции же начала турнир с поражения от национальной команды Италии со счетом 0:3. Это была открывающая чемпионат Европы встреча. Первый гол на турнире стал автоголом от турецкого защитника Демираля.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Финляндию со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук.