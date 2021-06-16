И врачи-гинекологи, и сами женщины отзываются о 15-й акушерской неделе беременности, знаменующей начальную ступень второго триместра вынашивания малыша, как о наиболее спокойном и беспроблемном периоде за всю беременность. Действительно, в сравнении с первым триместром самочувствие будущей мамочки значительно улучшается, токсикоз, как правило, отступает, а животик еще не настолько вырос, чтобы доставлять женщине какие-то неудобства. Словом, 15 недель — это именно тот комфортный и безмятежный «золотой период беременности», которого все ждут. ФАН продолжает открывать тайны внутриутробного развития человека, и сегодня наш постоянный эксперт — кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова, рассказывает о том, как проходит 15-я неделя.

Ребенок на 15 неделе беременности: как он выглядит и как развивается?

Малыш на сроке 15 недель уже значительно подрос — приблизительно до 11–12 сантиметров. По своему «объему» он уже сопоставим с крупным яблочком или апельсином. Весит плод всего лишь 80–100 граммов, однако это уже полностью сформированный маленький человечек. Впереди долгий путь к совершенствованию его органов и систем. Наш эксперт рассказала об основных измерениях, происходящих с ребенком на данном сроке.

• Хорошо развит скелет, продолжают укрепляться косточки.

• На УЗИ можно заметить, как малыш сосет пальчик: это наглядное проявление условных и безусловных рефлексов, которые уже существуют у плода.

• Сердечко крохи уже перекачивает кровь. При постановке датчика УЗИ отчетливо слышно сердцебиение, оно составляет до 150 ударов в минуту.

• Происходит формирование лимфоцитов — важной составляющей иммунной системы.

• Сформирована легочная система малыша, бронхи заполнены жидкостью, плод совершает рефлекторные дыхательные движения и происходит тренировка так называемых дыхательных мышц.

• В пищеварительной системе маленького человека начинают вырабатываться ферменты, которые участвуют в нашем метаболизме. Кроме того, плод в 15 недель начинает самостоятельно производить гликоген — углевод, ответственный за восполнение недостатка глюкозы в организме.

• Идет активное развитие мозжечка плода — центрального отдела нервной системы, который в дальнейшем отвечает за координацию движений.

• Со стороны эндокринной системы в работу понемногу включается гипофиз, начинают вырабатываться гормоны, регулирующие рост и развитие малыша и ответственные за регуляцию массы тела.

• Ножки на этом сроке уже становятся длиннее рук, и на УЗИ можно заметить, как сгибаются и разгибаются миниатюрные детские суставы.

• На месте бровей и ресничек у малыша в этот период появляются уже вполне плотные волоски, характерные для взрослого человека.

• У мальчиков продолжает формироваться предстательная железа, а у девочек — яичники. Правда, определить пол ребенка на 15-й неделе с помощью УЗИ все еще невозможно. Но если вы сгораете от желания узнать, какого цвета носочки вам вязать — голубого или розового — нужную информацию можно получить, сдав кровь на определение Y-хромосом.

Федеральное агентство новостей /

Что происходит с организмом женщины на сроке 15 недель беременности?

Как мы уже отметили, 15 недель — это самый легкий, так называемый «золотой» период беременности. Будущая мамочка продолжает тонко настраиваться на успешное вынашивание малыша, однако за предыдущие недели она уже привыкла к своему волшебному состоянию, а живот пока еще не столь велик, чтобы доставлять ей неудобства. Наш эксперт рассказала об основных изменениях, происходящих в теле, и ощущениях женщины на 15-й неделе беременности.

• Небольшой животик уже просматривается у худощавых будущих мамочек, в то время как во внешности более упитанных женщин обычно не появляется ничего такого, что могло бы помочь окружающим визуально «продиагностировать» ее волшебное состояние.

• Прибавка в весе на этом сроке является индивидуальной для всех, однако в целом она, за редким исключением, составляет не более 2-3 килограммов.

• С ростом будущего малыша постепенно увеличивается нагрузка на вены малого таза и венозную систему женщины, поэтому в этот период следует как можно чаще менять положение тела и двигаться, особенно если трудовая деятельность будущей мамочки не предполагает достаточной физической активности.

• В течение 15-й недели некоторых будущих мамочек могут беспокоить боли внизу живота и в пояснице.

«Не пугайтесь: как правило, это связано с растущей маткой, — говорит Мария Прохорова. — Главное, чтобы эти боли не были резкими, режущими, острыми и продолжительными и не носили постоянный характер. Но в любом случае, если будущую мать тревожат те или иные болезненные ощущения, стоит обратиться к врачу для принятия правильной тактики ведения беременности».

• Как и на протяжении всего периода вынашивания ребенка, нормальными на 15-й неделе считаются слизистые выделения без запаха и капелек крови.

• Шевеления плода на сроке 15 недель еще не ощущаются будущей мамой, хотя малыш двигается уже достаточно активно.

• Если слегка надавить на соски беременной, то можно обнаружить на них легкие капельки молозива: так умный и предусмотрительный женский организм понемногу готовится к последующему грудному вскармливанию.

• Иногда у беременных возникает сонливость, однако это состояние можно легко скорректировать, если соблюдать правильный режим труда и отдыха и ложиться спать вовремя. В любом случае, эксперт рекомендует будущей мамочке больше отдыхать, начиная с 15-й недели беременности.

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Что делать, если на коже беременной появилась пигментация?

«Пигментация на коже не относится к опасным симптомам, — уверяет Мария Прохорова. — Это связано с изменением гормонального фона будущей мамочки. И несмотря на то, что выглядит это не слишком эстетично, я бы не советовала заниматься осветлением пятен, потому что подобные процедуры могут привести к непредсказуемому результату. Лучше всего дождаться окончания кормления после родов — и тогда вопрос гиперпигментации можно решать со специалистами».

Насколько велик риск замершей беременности или прерывания беременности на этом сроке?

Риск замершей беременности на сроке 15 недель существенно снижается, однако опасность прерывания беременности сохраняется на любом сроке в зависимости от соматического состояния женщины, осложнений беременности, а также анамнеза предыдущих беременностей и родов в прошлом, поэтому здесь все достаточно индивидуально, считает наш эксперт.

Неблагоприятно отразиться на вынашивании плода может гипертония у будущей матери. Кроме того, риск прерывания беременности существенно повышается при наличии сахарного диабета, а также если женщина перенесла тяжелую вирусную или бактериальную инфекцию и не была пролечена до наступления беременности.

Какие обследования нужно проходить на 15-й неделе?

По словам нашего эксперта, срок 15 недель в целом не предполагает каких-либо дополнительных или плановых обследований беременной. Но это лишь при условии, что до этого женщина уже прошла всю необходимую диагностику, включающую в себя анализы и скрининговые исследования, посетила всех специалистов. Если же регламентированные обследования все еще не пройдены, то начало 15-й недели — самое время сделать это.

Как часто нужно посещать врача в этот период, если у будущей матери отсутствуют жалобы?

Врач-гинеколог, ведущий беременность, обозначает женщине частоту визитов, ориентируясь на ее на общее самочувствие, а также наличие патологий и сопутствующих заболеваний. Поэтому если вы уже побывали на скрининге на сроке 12-13 недель, то следующий визит к врачу, как правило, необходим уже в районе 17-18 недели.

Стоит ли на сроке 15 недель заниматься эстетическим воспитанием будущего малыша?

Прослушивание приятной музыки, чтение книг или просто спокойные беседы исключительно полезны для развития ребенка.

«Ведь мамой вы становитесь с самого момента зачатия, поэтому в моем понимании все то хорошее, что вы можете продемонстрировать своему малышу — классическая музыка, созерцание прекрасного — поможет ему стать гармоничной, спокойной и полноценной личностью, — убеждена наш эксперт. — Поэтому, дорогие будущие мамочки, пожалуйста, получайте позитивные эмоции во время беременности, это очень важно».

Важно также отметить, что на этом сроке малыш начинает различать голоса, поэтому врачи рекомендуют не только будущей маме, но и папе, начинать разговаривать с ребенком. Это способствует формированию благоприятной психоэмоциональной связи.

Стоит ли беременным записываться на курсы будущих мам?

«Общение — это в любом случае источник позитива, поэтому такие курсы будут, безусловно, хороши для будущих мам, — считает Мария Прохорова. — На них вы, как минимум, познакомитесь с женщинами, которые могут поделиться с вами какими-либо эмоциями и ощущениями, связанными с волшебным состоянием беременности. Кроме того, посещая такие курсы, вы сможете развеять все ваши страхи относительно течения беременности и будущих родов, поскольку большинство распространенных вопросов будут разобраны в рамках этих встреч».

И снова — о правильном питании во время беременности

Рекомендации относительно питания на сроке 15 недель не отличаются своей новизной, однако стоит все же напомнить, что для будущих мам зачастую характерны некоторые изменения во вкусовых пристрастиях — например, неудержимая тяга к соленому или желание непременно скушать мел. Это временное явление, потому относиться к нему следует спокойно, сосредоточившись на соблюдении основных принципов здорового сбалансированного питания. Так, основу рациона должны составлять белок, жиры, сложные углеводы и клетчатка, в то время как быстрых углеводов, копченостей, маринадов и, конечно же, фастфуда в любом его «воплощении», следует избегать.

Общие рекомендации будущей маме на 15-й неделе