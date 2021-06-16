Горбачев приветствует совместное заявление Путина и Байдена по стратегической стабильности

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден сделали совместное заявление, касающееся стратегической стабильности. Его оценил Михаил Горбачев.

Бывший генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев в беседе с РИА Новости заявил, что приветствует совместное заявление президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по стратегической стабильности. По его словам, главы государств подтвердили формулу недопустимости ядерной войны, которую Горбачев вывел совместно с президентом Рональдом Рейганом.

Совместное заявление было сделано в результате саммита Россия — США, прошедшего на вилле Ла-Гранж в Женеве, Швейцария. Текст заявления был опубликован на сайте Кремля. В нем отмечается, что продление Договора о СНВ является свидетельством приверженности двух стран к контролю над ядерными вооружениями.