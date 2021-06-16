Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 22:32
22:31
Спорт
Сборная Италии открыла счет в матче со Швейцарией
22:30
Спорт
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
22:16
Политика
Амосов о встрече Путина и Байдена: качели будут продолжаться
22:13
Общество
Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака
22:07
Экономика
Эксперт рассказал об опасениях Тимошенко насчет земельной реформы
22:06
Политика
Байден сорвался на журналистку в конце пресс-конференции
22:02
Шоу-бизнес
Иван Краско назвал причину внезапной смерти сына
22:00
Весь мир
Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине
22:00
Весь мир
Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
21:58
Общество
Герасимец и Осипов обсудили игру России с финнами и дали прогнозы на матч с Данией
Все новости

Байден: экономическое процветание России — в интересах США

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:01
Экономика
Байден: экономическое процветание России — в интересах США
Prt Scr youtube.com  /  RT

Женева, 16 июня. Соединенные Штаты не имеют проблем, чтобы вести торговлю с Россией. Однако она должна придерживаться международных норм, заявил президент США Джо Байден.

Экономическое процветание Российской Федерации входит в интересы США, пока она соблюдает международные нормы, указал американский лидер.

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоялась на вилле La Grange в Женеве 16 июня 2021 года. Это был первый визит Путина за границу с начала пандемии коронавируса и первые очные переговоры глав двух держав с момента вступления Байдена на должность президента США.

Вашингтон считает недопустимым «диктовку условий» со стороны Москвы. На это обратил внимание американский лидер в ходе саммита Россия — США.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Байден: экономическое процветание России — в интересах США
экономика россии россия сша путин байден
Комментировать
Эксклюзив
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 89624 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 80293 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 67568 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64234 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 49874 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru