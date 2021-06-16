Байден: экономическое процветание России — в интересах США

Женева, 16 июня. Соединенные Штаты не имеют проблем, чтобы вести торговлю с Россией. Однако она должна придерживаться международных норм, заявил президент США Джо Байден.

Экономическое процветание Российской Федерации входит в интересы США, пока она соблюдает международные нормы, указал американский лидер.

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоялась на вилле La Grange в Женеве 16 июня 2021 года. Это был первый визит Путина за границу с начала пандемии коронавируса и первые очные переговоры глав двух держав с момента вступления Байдена на должность президента США.

Вашингтон считает недопустимым «диктовку условий» со стороны Москвы. На это обратил внимание американский лидер в ходе саммита Россия — США.