Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 00:03
00:00
Общество
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
23:59
Политика
Экс-посол США в СССР указал на улучшение общения между Москвой и Вашингтоном
23:56
Политика
Американист Ордуханян назвал вопрос кибератак индикатором отношений РФ и США
23:51
Евро 2020
Сборная Италии обыграла Швейцарию на Евро-2020
23:37
Происшествия
Влетевший в трамвай в Москве водитель Bentley имел 26 нарушений ПДД
23:33
Политика
Железняк: Путин дал понять США, что РФ не будет изменять своим стратегическим интересам
23:30
Политика
Вассерман обвинил США в «просовывании ноги в российскую северную дверь»
23:29
Происшествия
Дорогая иномарка Bentley пострадала от трамвая в центре Москвы
23:19
Общество
Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия
23:11
Политика
Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира
Все новости

Теперь 98% действий будет зависеть от США: политолог Юрий Самонкин об итогах саммита

Политика
Теперь 98% действий будет зависеть от США: политолог Юрий Самонкин об итогах саммита
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Американские санкции действительно не нанесли российской экономике сильного урона. Кроме того, сегодня мы ориентированы на выстраивание более серьезных стратегических отношений с партнерами на Востоке. Об этом корреспонденту ФАН заявил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

«Китайский шелковый путь, углубление сотрудничества в рамках БРИКС и ЕАЭС, построение многополярного мироустройства и перерасчет со странами, которые живут по альтернативной модели экономики, говорят о больших достижениях. Ведь сам союз между, допустим, Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южноафриканской Республикой — это же колоссальный экономический потенциал и колоссальные человеческие ресурсы, которые охватывают половину земного шара», — поясняет свою позицию эксперт.

По его словам, цифры по торговому обороту США были намного ниже, чем у того же БРИКС, еще до старта санкционной политики. В связи с чем заявление президента РФ Владимира Путина о том, что по американцам введенные ими ограничения ударили не меньше, чем по нам, очевидно верно.

Теперь 98% действий будет зависеть от США: политолог Юрий Самонкин об итогах саммита
kremlin.ru  / Администрация президента России

В ходе разговора с корреспондентом ФАН Юрий Самонкин поделился и общими впечатлениями о прошедшем саммите, подчеркнув, что долгожданные переговоры дают надежду на то, что между мировыми державами будут приняты определенные соглашения о стабилизации международной ситуации.

«В том числе сегодня обсуждался вопрос освоения Арктики и принятие каких-то важных торгово-экономических соглашений. Здесь, конечно, американская сторона была заинтересована в укреплении и развитии отношений с Россией. Но опять же США по-прежнему видит нас таким стратегическим врагом, нежели партнером», — отметил политолог.

В завершение Самонкин указал на то, что теперь 98% инициатив и действий будет зависеть от команды Белого дома, ведь Россия остается очень открытой к равноправному диалогу и активной деятельности по всем фронтам.

Теперь 98% действий будет зависеть от США: политолог Юрий Самонкин об итогах саммита
Prt Scr youtube.com  / рбк / Прямой эфир

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Российский лидер отметил, что в ходе переговоров стороны пришли к пониманию вопроса о красных линиях.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Теперь 98% действий будет зависеть от США: политолог Юрий Самонкин об итогах саммита
санкции экономика торговля самонкин саммит россия-сша
Комментировать
Эксклюзив
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 92313 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 86827 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 81532 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64605 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 51036 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru