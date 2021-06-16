Теперь 98% действий будет зависеть от США: политолог Юрий Самонкин об итогах саммита

Американские санкции действительно не нанесли российской экономике сильного урона. Кроме того, сегодня мы ориентированы на выстраивание более серьезных стратегических отношений с партнерами на Востоке. Об этом корреспонденту ФАН заявил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

«Китайский шелковый путь, углубление сотрудничества в рамках БРИКС и ЕАЭС, построение многополярного мироустройства и перерасчет со странами, которые живут по альтернативной модели экономики, говорят о больших достижениях. Ведь сам союз между, допустим, Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южноафриканской Республикой — это же колоссальный экономический потенциал и колоссальные человеческие ресурсы, которые охватывают половину земного шара», — поясняет свою позицию эксперт.

По его словам, цифры по торговому обороту США были намного ниже, чем у того же БРИКС, еще до старта санкционной политики. В связи с чем заявление президента РФ Владимира Путина о том, что по американцам введенные ими ограничения ударили не меньше, чем по нам, очевидно верно.

kremlin.ru / Администрация президента России

В ходе разговора с корреспондентом ФАН Юрий Самонкин поделился и общими впечатлениями о прошедшем саммите, подчеркнув, что долгожданные переговоры дают надежду на то, что между мировыми державами будут приняты определенные соглашения о стабилизации международной ситуации.

«В том числе сегодня обсуждался вопрос освоения Арктики и принятие каких-то важных торгово-экономических соглашений. Здесь, конечно, американская сторона была заинтересована в укреплении и развитии отношений с Россией. Но опять же США по-прежнему видит нас таким стратегическим врагом, нежели партнером», — отметил политолог.

В завершение Самонкин указал на то, что теперь 98% инициатив и действий будет зависеть от команды Белого дома, ведь Россия остается очень открытой к равноправному диалогу и активной деятельности по всем фронтам.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Российский лидер отметил, что в ходе переговоров стороны пришли к пониманию вопроса о красных линиях.