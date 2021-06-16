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Байден пошутил про вторжение на территорию России

  /   Обновлено: 16 июня 2021 22:04
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Политика
Байден пошутил про вторжение на территорию России
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден пошутил про вторжение в Россию, когда описывал итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Байден сообщил, что описать итоги саммита с Путиным сложно.

«Байден заявил, что США вторгнутся в Россию. Это шутка», — сказал президент США представителям американским СМИ.

Байден подчеркнул, что это не является правдой. Таким способом он хотел отметить всю сложность ситуации.

Ранее сообщалось, что президент США не стал отвечать на вопрос о доверии к Путину. Этот вопрос Байдену также задали на пресс-конференции в Женеве.

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