Байден оценил последствия возможной «смерти» Навального в тюрьме

Женева, 16 июня. Гипотетическая смерть блогера Алексея Навального в местах заключения обернулась бы якобы катастрофическими последствиями для России, заявил президент США Джо Байден.

Политик выступил на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Байден пояснил, что донес свою мысль до собеседника.

«Я ясно дал понять, что считаю, что последствия(такого сценария. — Прим. ФАН) будут катастрофическими для России»,- сказал президент США.

Ранее политолог Алексей Мартынов растолковал значение слов Байдена о «возможной смерти» Навального. Заявление свидетельствует о предполагаемых планах западных кураторов устранить «берлинского пациента» с целью дискредитировать Россию, пояснил эксперт.

Президент России также комментировал ситуацию с блогером. Навальный намеренно нарушил российские законы и специально стремился к тому, чтобы его задержали, уверен Путин.