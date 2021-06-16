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Байден оценил последствия возможной «смерти» Навального в тюрьме

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:04
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Политика
Байден оценил последствия возможной «смерти» Навального в тюрьме
Global Look Press  /  Biden Transition via CNP

Женева, 16 июня. Гипотетическая смерть блогера Алексея Навального в местах заключения обернулась бы якобы катастрофическими последствиями для России, заявил президент США Джо Байден.

Политик выступил на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Байден пояснил, что донес свою мысль до собеседника.

«Я ясно дал понять, что считаю, что последствия(такого сценария. — Прим. ФАН) будут катастрофическими для России»,- сказал президент США.

Ранее политолог Алексей Мартынов растолковал значение слов Байдена о «возможной смерти» Навального. Заявление свидетельствует о предполагаемых планах западных кураторов устранить «берлинского пациента» с целью дискредитировать Россию, пояснил эксперт.

Президент России также комментировал ситуацию с блогером. Навальный намеренно нарушил российские законы и специально стремился к тому, чтобы его задержали, уверен Путин.

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