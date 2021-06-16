Путин подарил Байдену набор хохломы «Москва»

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден обменялись подарками в рамках женевского саммита. Об этом сообщили журналисты.

Российский президент в качестве подарка преподнес письменный набор хохломы «Москва». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По информации Белого дома, Байден вручил своему коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки марки Aviator. Сам президент США неоднократно появлялся в этом аксессуаре.

После закрытых переговоров президенты выступили на пресс-конференциях, в которых раскрыли некоторые детали диалога.

Байден рассказал журналистам, какое требование он высказал Владимиру Путину на встрече.