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Байден рассказал о требованиях к России

Политика
Байден рассказал о требованиях к России
Global Look Press  /  Doug Mills/Keystone Press Agency

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден рассказал, какое настоятельное требование он высказал российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве.

По словам главы Белого дома, он считает недопустимым «диктовку условий» со стороны Москвы.

«Я заявил Путину, что Россия не должна диктовать миру», — сказал Джо Байден.

Ранее сообщалось, что американский президент оценил добрую атмосферу на переговорах с российским коллегой. Байден уточнил, что Москва и Вашингтон получили ясную базу для выстраивания отношений.

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Все новости / Политика / Байден рассказал о требованиях к России
путин россия сша байден
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