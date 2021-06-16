Байден рассказал о требованиях к России

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден рассказал, какое настоятельное требование он высказал российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве.

По словам главы Белого дома, он считает недопустимым «диктовку условий» со стороны Москвы.

«Я заявил Путину, что Россия не должна диктовать миру», — сказал Джо Байден.

Ранее сообщалось, что американский президент оценил добрую атмосферу на переговорах с российским коллегой. Байден уточнил, что Москва и Вашингтон получили ясную базу для выстраивания отношений.