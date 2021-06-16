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Сергей Жуков раскритиковал Егора Шипа за кавер-версию своей песни

Шоу-бизнес
Сергей Жуков раскритиковал Егора Шипа за кавер-версию своей песни
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 16 июня. Автор песни «18 мне уже» Сергей Жуков раскритиковал Егора Шипа за его заявление, что он написал текст песни.

Блогер Егор Шип выпустил кавер-версию песни Сергея Жукова «18 мне уже». Он опубликовал ее в своем микроблоге в Instagram. Под роликом Шип заявил, что записал новую песню для выпускников.Также блогер назвал себя «крутым поэтом» и попросил оценить его творчество.

Сергей Жуков не оставил эту ситуацию без внимания. Музыкант выложил Insta-сторис, в которой раскритиковал блогера и поинтересовался, есть ли у Шипа авторские права на песню. Жуков написал, что «молодые совсем берега попутали» и песню написал он еще 20 лет назад. Какой-либо ответной реакции со стороны Егора Шипа пока не было.

Напомним, Сергей Жуков лидер музыкальной группы «Руки Вверх» недавно представил новую песню «Нокаут», записанную совместно с Клавой Кокой. В эфире программы «Вечерний Ургант» они рассказали о том, как проходил процесс записи нового трека, а также как они познакомились.

Ранее Алиса Аршавина сообщила поклонникам, что собирается в Москву «за надеждой вернуть свое лицо». Вскоре после этого она опубликовала на своей странице в Instagram, что «у нее больше нет сил».

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Жуков раскритиковал Егора Шипа за кавер-версию своей песни
сергей жуков Егор Шип Блоггеры
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