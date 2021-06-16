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Байден на саммите в Женеве заявил о поддержке Украины

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:58
Политика
Байден на саммите в Женеве заявил о поддержке Украины
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Belga News Ag

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден заявил, что подтвердил поддержку Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, глава Белого дома также отметил, что политикам удалось договориться о содействии в реализации минских договоренностей.

«Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений», — сказал Байден.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что Москва готова помогать в урегулировании конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что содействие в выполнении условий минских договоренностей — единственное обязательство Москвы перед Украиной.

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украина путин байден
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