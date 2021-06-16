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Байден заявил, что Россия не стремится к новой холодной войне с США

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:51
Армия
Байден заявил, что Россия не стремится к новой холодной войне с США
Global Look Press  /  Guo Chen / XinHua

Женева, 16 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин совершенно не стремится к развязыванию холодной войны с США, заявил американский президент Джо Байден по итогам саммита в Женеве.

По мнению лидера Соединенных Штатов, новое развитие холодной войны не входит в интересы как России, так и США.

Встреча политиков состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры в узком составе длились менее двух часов. По словам Путина, диалог получился довольно результативным, так как все вопросы обсуждались открыто без отклонений от заданных тем.

Ранее сообщалось, что президенты России и США обсудили последующие шаги двух стран в направлении стратегической безопасности. Отмечается, что необходимо взять под контроль новые системы вооружений, которые сокращают время реагирования.

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Все новости / Армия / Байден заявил, что Россия не стремится к новой холодной войне с США
путин сша байден
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