Байден заявил, что Россия не стремится к новой холодной войне с США

Женева, 16 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин совершенно не стремится к развязыванию холодной войны с США, заявил американский президент Джо Байден по итогам саммита в Женеве.

По мнению лидера Соединенных Штатов, новое развитие холодной войны не входит в интересы как России, так и США.

Встреча политиков состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры в узком составе длились менее двух часов. По словам Путина, диалог получился довольно результативным, так как все вопросы обсуждались открыто без отклонений от заданных тем.

Ранее сообщалось, что президенты России и США обсудили последующие шаги двух стран в направлении стратегической безопасности. Отмечается, что необходимо взять под контроль новые системы вооружений, которые сокращают время реагирования.