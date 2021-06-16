Солонников оценил перспективы вступления Украины в НАТО после саммита Путин-Байден

Перспективы вступления Украины в НАТО можно сравнить с вероятным поглощением Земли превращающимся в красного гиганта Солнцем — примерно через пять миллиардов лет. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По итогам прошедшего 16 июня в Женеве саммита президентов США и России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой поделился впечатлениями от беседы со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, в ней «не было враждебности», несмотря на то, что проходила она «в принципиальном ключе» — каждый из собеседников стоял на своем. Несмотря на это, продолжил Путин, они с Байденом пытались «понять друг друга» и искать пути «к сближению позиций». Российский лидер отметил, что «тема Украины затрагивалась», и глава Белого дома согласился с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе «должны лежать Минские соглашения». Что же касается возможности вступления Украины в НАТО, то здесь, по словам Путина, «нечего и обсуждать» — тема затрагивалась «мазком».

Солонников убежден: несмотря на то, что Байден согласился на преобладание Минских соглашений в украинской повестке, это не значит, что деструктивная политика Киева претерпит хоть какие-то изменения. Кроме того, политолог убежден, что тема Украины во время саммита двух мировых лидеров «была где-то на задворках переговоров».

«Ни для Путина, ни для Байдена она не являлась первостепенной, — заявил эксперт. — Скажу больше: Киев не интересен ни Вашингтону, ни Москве, а это значит, что Владимир Зеленский, по большому счету, предоставлен сам себе и будет вынужден определять стратегию своего государства самостоятельно — так, как считает для себя допустимым в данной ситуации».

ТАСС / Метцель Михаил

Что же касается вопроса вступления Украины в НАТО, то здесь, по словам собеседника ФАН, Москва на ситуацию повлиять не в силах — однако у Киева и без вмешательства РФ не хватит сил и возможностей на то, чтобы стать полноценным членом Альянса.

«Там ведь целый пакет условий, — напомнил Солонников. — Среди которых отсутствие проблемных ситуаций на своих границах, чем Украина в настоящее время похвастаться точно не сможет».

Политолог подчеркнул, что заявления членов недавнего саммита НАТО о готовности принять в свои ряды Киев ничего не в этом отношении не меняют.