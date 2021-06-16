Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 22:32
22:30
Спорт
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
22:16
Политика
Амосов о встрече Путина и Байдена: качели будут продолжаться
22:13
Общество
Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака
22:07
Экономика
Эксперт рассказал об опасениях Тимошенко насчет земельной реформы
22:06
Политика
Байден сорвался на журналистку в конце пресс-конференции
22:02
Шоу-бизнес
Иван Краско назвал причину внезапной смерти сына
22:00
Весь мир
Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине
22:00
Весь мир
Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
21:58
Общество
Герасимец и Осипов обсудили игру России с финнами и дали прогнозы на матч с Данией
21:57
Весь мир
Боевики штурмовали штаб-квартиру МИД Ливии
Все новости

Солонников оценил перспективы вступления Украины в НАТО после саммита Путин-Байден

Политика
Солонников оценил перспективы вступления Украины в НАТО после саммита Путин-Байден
Федеральное агентство новостей  / 

Перспективы вступления Украины в НАТО можно сравнить с вероятным поглощением Земли превращающимся в красного гиганта Солнцем — примерно через пять миллиардов лет. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По итогам прошедшего 16 июня в Женеве саммита президентов США и России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой поделился впечатлениями от беседы со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, в ней «не было враждебности», несмотря на то, что проходила она «в принципиальном ключе» — каждый из собеседников стоял на своем. Несмотря на это, продолжил Путин, они с Байденом пытались «понять друг друга» и искать пути «к сближению позиций». Российский лидер отметил, что «тема Украины затрагивалась», и глава Белого дома согласился с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе «должны лежать Минские соглашения». Что же касается возможности вступления Украины в НАТО, то здесь, по словам Путина, «нечего и обсуждать» — тема затрагивалась «мазком».

Солонников убежден: несмотря на то, что Байден согласился на преобладание Минских соглашений в украинской повестке, это не значит, что деструктивная политика Киева претерпит хоть какие-то изменения. Кроме того, политолог убежден, что тема Украины во время саммита двух мировых лидеров «была где-то на задворках переговоров».

«Ни для Путина, ни для Байдена она не являлась первостепенной, — заявил эксперт. — Скажу больше: Киев не интересен ни Вашингтону, ни Москве, а это значит, что Владимир Зеленский, по большому счету, предоставлен сам себе и будет вынужден определять стратегию своего государства самостоятельно — так, как считает для себя допустимым в данной ситуации».

Солонников оценил перспективы вступления Украины в НАТО после саммита Байден-Путин
ТАСС  / Метцель Михаил

Что же касается вопроса вступления Украины в НАТО, то здесь, по словам собеседника ФАН, Москва на ситуацию повлиять не в силах — однако у Киева и без вмешательства РФ не хватит сил и возможностей на то, чтобы стать полноценным членом Альянса.

«Там ведь целый пакет условий, — напомнил Солонников. — Среди которых отсутствие проблемных ситуаций на своих границах, чем Украина в настоящее время похвастаться точно не сможет».

Политолог подчеркнул, что заявления членов недавнего саммита НАТО о готовности принять в свои ряды Киев ничего не в этом отношении не меняют.

«Это все где-то там, в далеком будущем, — улыбнулся эксперт. — Мы все знаем, что через пять миллиардов лет Земля будет поглощена расширяющимся Солнцем, когда оно превратится в красного гиганта. Примерно такая же ситуация и с членством Украины в НАТО».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Солонников оценил перспективы вступления Украины в НАТО после саммита Путин-Байден
путин россия сша украина нато байден солонников
Комментировать
Эксклюзив
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 89189 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 80104 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 64536 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64185 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 49670 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru