Байден оценил добрую атмосферу на переговорах с Путиным

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден назвал атмосферу на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным доброй и позитивной.

Американский лидер прокомментировал итоги саммита Россия — США. Москва и Вашингтон получили ясную базу для выстраивания отношений, подчеркнул Байден. О достигнутых договоренностях станет известно только через шесть месяцев, сообщил он.

Ранее президент России назвал результативными переговоры с американским коллегой. Разговор состоялся в условиях открытости и без давления, отметил Путин.