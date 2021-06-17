Общественник заявил, что беспорядки в России нужно «пресекать в зародыше»

Россия сделает все для того, чтобы на ее территории не произошли те страшные события, которые можно было наблюдать с США, когда митингующие громили все на своем пути. Об этом в интервью ФАН рассказал член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ — США в Женеве прокомментировал события, которые происходили в Америке после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Глава государства посочувствовал американскому народу и заявил, что не допустит подобного на территории России.

«Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после известных событий, после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Я сейчас не буду это комментировать, просто хочу сказать, что то, что мы видели, — погромы, нарушения закона и так далее, — мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем все для того, чтобы этого не допустить», — заявил он.

kremlin.ru / Администрация президента России

Также Владимир Путин напомнил, что после выборов президента США люди вышли с политическими требованиями к Конгрессу. После этого против 400 американцев по статье «внутренний терроризм» возбудили уголовные дела, теперь им грозит до 25 лет лишения свободы. Он добавил, что там погибли несколько человек, одну из участниц полицейский застрелил на месте, при этом она не угрожала полицейскому оружием.

«Во многих странах происходит все то же самое, что у нас. Хочу еще раз подчеркнуть — мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас», — подчеркнул он.

Общественный деятель Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что после развала Советского Союза американцы решили, что весь мир находится под их контролем. Однако, отметил эксперт, сегодня ситуация изменилась, поскольку на мировую арену вышли Россия и Китай, с которыми США придется считаться.

«Однополярный мир — традиция великого гегемона под названием Соединенные Штаты. В России есть такая замечательная поговорка: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Это как раз применительно к Вашингтону. После развала СССР американцы привыкли быть мировым лидером, но сегодня на мировую арену вышли Россия и Китай. США также боятся Северную Корею и Иран, если бы было иначе, то американцы со своей демократией прилетели бы и в эти страны. То, что сегодня состоялся диалог между Россией и США, — позитивный сигнал. В Вашингтоне поняли, что им придется считаться с Россией», — указал собеседник ФАН.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Также Герман Владимиров заявил, что Российская Федерация сделает все, чтобы на ее территории не произошли те страшные события, которые можно было наблюдать в США после президентских выборов, когда митингующие громили все на своем пути.

«Что касается митингов в США. Вспомните, как власти вводили в некоторые регионы страны вооруженные силы, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, остановить бунты и мародерство. Но мы же такое видели не только в Америке. Мы видели, как власти Нидерландов относятся к собственному народу, погромы во Франции и других европейских странах. Здесь можно вспомнить и события в Белоруссии. Я полностью согласен с президентом, что нельзя допустить, чтобы в нашей стране такое произошло. Нужно в зародыше приискать все подобного рода действия, направленные на раскачку ситуации в России. Президент послал сигнал всем нашим нездоровым протестным силам, чтобы они поняли, что закон один для всех», — резюмировал Герман Владимиров.

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