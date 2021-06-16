Россия и США договорились совместно работать над проблемой ядерной программы Ирана

Женева, 16 июня. Россия и США договорились сотрудничать по Ирану, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, заявил президент США Джо Байден.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным он также заявил, что отдельной темой для обсуждения стала Сирия. Кроме того, по его словам, он поговорил с российским коллегой о том, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане.

Саммит двух президентов проходил на вилле Ла-Гранж в швейцарской Женеве. Эта встреча лидеров сверхдержав стала первой с момента вступления Байдена в должность.

Ранее сообщалось, что Байден и Путин подробно обсудили дальнейшие шаги по вопросам стратегической безопасности. Президент США заявил, что необходимо взять под контроль новые виды вооружений.