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Россия и США договорились совместно работать над проблемой ядерной программы Ирана

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:44
Политика
Россия и США договорились совместно работать над проблемой ядерной программы Ирана
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Женева, 16 июня. Россия и США договорились сотрудничать по Ирану, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, заявил президент США Джо Байден.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным он также заявил, что отдельной темой для обсуждения стала Сирия. Кроме того, по его словам, он поговорил с российским коллегой о том, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане.

Саммит двух президентов проходил на вилле Ла-Гранж в швейцарской Женеве. Эта встреча лидеров сверхдержав стала первой с момента вступления Байдена в должность.

Ранее сообщалось, что Байден и Путин подробно обсудили дальнейшие шаги по вопросам стратегической безопасности. Президент США заявил, что необходимо взять под контроль новые виды вооружений.

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путин иран байден
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