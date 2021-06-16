Байден заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Женева, 16 июня. Ситуация в Белоруссии обсуждалась на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил американский лидер по итогам саммита в Женеве на пресс-конференции.

Глава Белого дома поделился с российским президентом обеспокоенностью по поводу ситуации в Белоруссии. По словам Байдена, Путин не спорил с тем, что произошло, а сказал, что есть разные взгляды на то, что нужно с этим делать.

Также российский и американский лидеры затронули тему Украины.

Переговоры президентов России и США прошли в среду по инициативе Вашингтоне. Встреча состоялась на вилле Ла-Гранж в Женеве. Путин и Байден обсудили ряд вопросов, в частности, была поднята тема двусторонних отношений.