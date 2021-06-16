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В армии Ливана заявили о необходимости срочной донорской помощи

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:57
Ближний Восток
В армии Ливана заявили о необходимости срочной донорской помощи
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 16 июня. Ливанская армия испытывает острую необходимость в донорской помощи, чтобы пережить один из худших финансовых кризисов в истории, сообщил источник в вооруженных силах республики агентству AFP.

«Мы нуждаемся в продовольственных посылках, медицинской помощи и поддержке с выплатами солдатам», — сказал он. — Девальвация ливанского фунта влияет на военных. Они нуждаются в подмоге, их зарплат больше не хватает».

Заявление представителя ВС Ливана прозвучало в преддверии Международной конференции по сбору средств, которая пройдет при поддержке ООН 17 июня в онлайн-формате. В отличие от предыдущих саммитов доноров, которые были направлены на подготовку кадров и предоставление оружия или оборудования, грядущая встреча будет сконцентрирована на оказании гуманитарной помощи для стран, сталкивающихся с конфликтами или стихийными бедствиями.

Франция выступит организатором мероприятия. В конференции будет задействована Международная группа поддержки Ливана, в которую входят государства Персидского залива, европейские страны, США, Россия и Китай.

Армия на фоне кризиса

Экономический кризис в Ливане сказался на зарплатах солдат и привел к сокращению военного бюджета, что угрожает стабильности республики.

До кризиса военнослужащий в стране в среднем зарабатывал около 800 долларов в месяц, однако сейчас этот показатель упал ниже 100 долларов. Оклады офицеров выше, но также снизились и теперь составляют менее 400 долларов.

Еще в июле 2020 года представители ливанских ВС заявляли, что армия была вынуждена отказаться от мясных блюд из-за роста цен на продовольствие.

«Мы делаем невозможное, чтобы облегчить страдания и экономические проблемы наших солдат», — заявил во вторник главнокомандующий армии Ливана Джозеф Аун. — Мы вынуждены обратиться за помощью к государствам-союзникам, и я готов пойти на край света ради помощи, которая позволит войскам встать на ноги».

Международная конференция последует за майским визитом Ауна в Париж, где он предупредил, что без экстренной поддержки армия его страны может столкнуться с еще более мрачными днями.

«Ливанская армия переживает серьезный кризис, который может усугубиться из-за ухудшения экономической и социальной ситуации в Ливане после отмены субсидий», — сказал тогда он.

Генерал ВС республики имел в виду план правительства по отказу от субсидий на основные товары, такие как топливо, продовольствие и мука, чтобы поддержать сокращающиеся валютные резервы.

После мощного взрыва в пору Бейрута армия страны в значительной степени полагается на продовольственные пожертвования дружественных государств. Франция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция являются главными донорами продуктов для войск республики.

При этом крупнейшим спонсором ливанских вооруженных сил остаются США, которые увеличили финансирование армии страны до 120 миллионов долларов в 2021 году.

Крах экономики

Ливан находится в тяжелейшем финансовом кризисе со времен гражданской войны 1975-1990 годов. Местная валюта потерял около 85% себестоимости с октября 2019 года. Банки ограничили снятие средств и денежные переводы, лишив людей их сбережений на фоне растущей инфляции.

Более половины населения находится за чертой бедности, зарплаты падают, а стоимость товаров неустанно растет. Согласно официальной статистике, только в 2020 году потребительские цены увеличились почти на 146%. 

В республике отмечен топливный и энергетический кризис: длинные очереди образуются у заправочных станций из-за дефицита бензина, а электричество поступает с большими перебоями.

На фоне ухудшающихся экономических показателей граждане Ливана выражают свое недовольство из-за неспособности временного правительства разрешить кризис. Ранее аптеки республики закрылись в связи с нехваткой базовых медикаментов и детского питания. К зданию министерства здравоохранения вышли активисты в белых халатах и призвали к рационализации субсидий на медицину.

Кроме того, профсоюзы страны объявили всеобщую забастовку, которая запланирована на 17 июня. Участники акции потребуют формирования компетентного правительства и проведения необходимых реформ в государстве.

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ливан кризис
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