Байден рассчитывает на стабильные отношения России и США

Женева, 16 июня. Началась пресс-конференция президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Женеве. Американский лидер заявил, что рассчитывает на стабильные отношения России и США.

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки должны быть стабильными и предсказуемыми. Повестка дня Джо Байдена не направлена ​​против РФ. По его словам, соответствующие действия предприняты ради американского народа: бороться с пандемией коронавируса, восстанавливать экономические показатели и защищать народ США.

«Я сказал Путину, что не могу сохранить доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека», — добавил американский лидер.

Российский лидер Владимир Путин назвал президента Джо Байдена уравновешенным и конструктивным собеседником. Путин добавил, что не может комментировать душевное состояние Байдена, однако считает, что их качества в некоторой степени совпадают.