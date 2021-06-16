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Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия

Спорт
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Российская сборная продемонстрировала невероятную самоотдачу в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Финляндии, однако необходимо быть осторожным в оценках предстоящей игры против сборной Дании, заявил ФАН экс-футболист «Зенита», политик Алексей Игонин.

«Впечатления двоякие: с одной стороны, это очень важная победа, которая добавит оптимизма и уверенности. С другой стороны, хочется быть осторожным в оценках. Финны не самый сильный соперник, значительно ниже классом той же Дании. Сравнивать игру со сборной Финляндии и со сборной Дании нет никакого смысла, футболисты и тренеры должны это понимать», — отметил бывший футболист.

Эксперт считает, что победу со счетом 1:0 во многом обусловили личные качества игроков, в том числе полузащитника Алексея Миранчука, который и забил единственный гол в ворота финнов.

Экс-футболист Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
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Игонин предупредил, что качеств, продемонстрированных нашими игроками в матче против Финляндии, может быть недостаточно для победы над Данией. Кроме того, спортсмен отметил, что полученные российскими игроками травмы могут повлиять на результат предстоящего матча.

«Травмы, которые получили футболисты, серьезно снижают готовность нашей сборной к матчу с Данией. Тот же Федор Кудряшов играл важную роль в схеме главного тренера. Сегодня мы потеряли еще одного защитника. Это серьезная проблема. Мы потеряли футболистов больше, чем сыграно матчей. У нас не хватает футболистов, не хватает конкуренции для сборной. И вот начало чемпионата, а у нас такое количество футболистов не могут принимать участие. Это проблема для любой сборной, а для нашей — уж подавно!» — заключил Игонин.

Матч Дания — Россия состоится в понедельник, 21 июня, в 22.00. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Экс-полузащитник «Зенита», тренер Алексей Стрепетов ранее заявил ФАН, что следующая игра против сборной Дании будет непростой, особенно учитывая травмы игроков.

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футбол евро-2020 игонин
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