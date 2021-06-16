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Путин покинул место проведения саммита Россия — США

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:39
Политика
Путин покинул место проведения саммита Россия — США
wikipedia.org  /  Romano1246 / CC BY-SA 3.0

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин покинул виллу Ла-Гранж в Женеве после окончания переговоров и проведения пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин покинул виллу Ла-Гранж, расположенную в Женеве (Швейцария). Она стала местом проведения саммита Россия — США. Джо Байден впервые встретился с главой российского государства после своего вступления в должность президента США.

Встреча лидеров двух стран проходила на протяжении четырех с половиной часов. Основными темами для обсуждения стали вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности, арктического региона и многие другие.

Путин также прокомментировал встречу с американским коллегой. По его словам, переговоры были результативными, вопросы обсуждались в предметной плоскости.

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