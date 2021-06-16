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Байден заявил о подробном обсуждении с Путиным шагов по стратегической безопасности

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:45
Армия
Байден заявил о подробном обсуждении с Путиным шагов по стратегической безопасности
Федеральное агентство новостей

Женева, 16 июня. Глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время саммита в Женеве подробно обсудили дальнейшие шаги по вопросам стратегической безопасности.

Необходимо взять под контроль новые вооружения, сокращающие время реагирования, заявил Байден. Стороны договорились запустить комплексный двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности.

Переговоры политиков в узком составе длились примерно два часа. Это первая встреча Путина с Джо Байденом после его назначения на пост американского президента. По словам главы РФ, диалог был результативным, поскольку все вопросы обсуждались в предметной плоскости. Переговоры прошли без лишних отклонений от обсуждаемых тем.

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путин байден вооружение саммит
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