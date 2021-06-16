Во Франции заявили о главной угрозе либеральной демократии

Париж, 16 июня. Демократия на Западе оказалась в серьезной опасности, причем угроза исходит вовсе не от тоталитарных режимов, а от главных либеральных ценностей, пишут французские СМИ.

Иронично, но именно политкорректность и леволиберальные ценности, с которыми западные политики носятся как с писаной торбой, стали главной угрозой демократии. Как пишет французское издание Le Figaro, стремление к инклюзивности все чаще оборачивается цензурой и политическим насилием. Причем это явление с каждым годом становится все очевиднее и уже приводит к расколу в западном обществе.

К постепенному падению западной демократии прежде всего привели демографические изменения в западных странах. Как отмечает издание, в Европе происходит столкновение цивилизаций, которое коренное население безнадежно проигрывает.

«Свидетельство этого столкновения — появление движений коренных народов, которые скрывают за речами о деколонизации стремление к завоеваниям», — пишут авторы Le Figaro.

При этом нежелание мигрантов ассимилироваться и вливаться в общество европейцев активно поддерживают леворадикалы, которые видят в этом отличную возможность для реализации своих политических амбиций. Французские аналитики уверены, что если этот процесс не остановить, он приведет к легализации цензуры и политического насилия.

При этом отнюдь не все на Западе довольны таким положением дел и доминированию в обществе либеральных ценностей. Многие страны Восточной Европы не желают терять свою идентичность и самостоятельность, и открыто выступают против насаждаемой Брюсселем политики. Например, Венгрия позволяет себе заключать контракты с Россией, осуждать угнетение нацменьшинств на Украине, и даже запрещать пропаганду ЛГБТ.

«Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет», — возмущается британское издание The Guardian.

Все это возвещает о скором крахе фундаментальной западной демократии. Французы напоминают, что нельзя говорить о свободе слова и других важных европейских ценностях, когда любое мнение отличное от позиции леворадикалов, подвергается санкциям.

Ранее сообщалось, что в Германии сравнили Евросоюз с одинокой женщиной в разорванном платье.