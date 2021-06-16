Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 21:04
21:02
Политика
Эксперт Оленченко прокомментировал заявление Зеленского о запуске «СП-2»
21:02
Спорт
Уэльс обыграл Турцию в матче чемпионата Европы
21:00
Общество
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
20:58
Политика
Горбачев приветствует совместное заявление Путина и Байдена по стратегической стабильности
20:57
Экономика
Байден: экономическое процветание России — в интересах США
20:57
Весь мир
В армии Ливана заявили о необходимости срочной донорской помощи
20:56
Политика
Байден пошутил про вторжение на территорию России
20:56
Общество
Байден скинул пиджак во время пресс-конференции после встречи с Путиным
20:55
Политика
Байден оценил последствия возможной «смерти» Навального в тюрьме
20:54
Политика
Байден рассказал о требованиях к России
Все новости

Во Франции заявили о главной угрозе либеральной демократии

Политика
Во Франции заявили о главной угрозе либеральной демократии
pixabay.com  /  ericniequist

Париж, 16 июня. Демократия на Западе оказалась в серьезной опасности, причем угроза исходит вовсе не от тоталитарных режимов, а от главных либеральных ценностей, пишут французские СМИ.

Иронично, но именно политкорректность и леволиберальные ценности, с которыми западные политики носятся как с писаной торбой, стали главной угрозой демократии. Как пишет французское издание Le Figaro, стремление к инклюзивности все чаще оборачивается цензурой и политическим насилием. Причем это явление с каждым годом становится все очевиднее и уже приводит к расколу в западном обществе.

К постепенному падению западной демократии прежде всего привели демографические изменения в западных странах. Как отмечает издание, в Европе происходит столкновение цивилизаций, которое коренное население безнадежно проигрывает.

«Свидетельство этого столкновения — появление движений коренных народов, которые скрывают за речами о деколонизации стремление к завоеваниям», — пишут авторы Le Figaro.

При этом нежелание мигрантов ассимилироваться и вливаться в общество европейцев активно поддерживают леворадикалы, которые видят в этом отличную возможность для реализации своих политических амбиций. Французские аналитики уверены, что если этот процесс не остановить, он приведет к легализации цензуры и политического насилия.

При этом отнюдь не все на Западе довольны таким положением дел и доминированию в обществе либеральных ценностей. Многие страны Восточной Европы не желают терять свою идентичность и самостоятельность, и открыто выступают против насаждаемой Брюсселем политики. Например, Венгрия позволяет себе заключать контракты с Россией, осуждать угнетение нацменьшинств на Украине, и даже запрещать пропаганду ЛГБТ.

«Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет», — возмущается британское издание The Guardian.

Все это возвещает о скором крахе фундаментальной западной демократии. Французы напоминают, что нельзя говорить о свободе слова и других важных европейских ценностях, когда любое мнение отличное от позиции леворадикалов, подвергается санкциям.

Ранее сообщалось, что в Германии сравнили Евросоюз с одинокой женщиной в разорванном платье.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Во Франции заявили о главной угрозе либеральной демократии
франция запад демократия цензура либерализм
Комментировать
Эксклюзив
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 85189 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 78427 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 63742 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 48100 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 40628 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Рейтинг@Mail.ru