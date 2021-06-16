Экс-главу избиркома Коми Шабаршину освободили по УДО

Вологда, 16 июня. Суд удовлетворил ходатайство защитников бывшего председателя комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной об ее условно-досрочном освобождении.

Вологодский городской суд установил, что Шабаршина уже отбыла большую часть срока, который истекает в марта 2022 года. Кроме того, находясь в колонии, она дважды поощрялась.

Непогашенные взыскания у Шабаршиной отсутствуют, а уголовный штраф по приговору суда погашен. Решение об освобождении экс-главы избиркома пока не вступило в законную силу. До 21 июня прокуратура Вологодской области вправе подать апелляцию.

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