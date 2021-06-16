Косачев назвал результативным саммит Путина и Байдена

Москва, 16 июня. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве можно считать результативными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, на саммите президентов двух государств были достигнуты договоренности о консультациях по стратегической безопасности, возвращении дипломатов на места работы и кибербезопасности.

«Встреча состоялась», — подчеркнул Косачев.

Ранее вице-спикер Совета Федерации рассказал, что саммит Россия — США может повлиять на подходы Москвы к международным вопросам. По его словам, встреча Путина и Байдена призвана внести ясность в вопрос, есть ли у людей право выбора или пресловутый «порядок, основанный на правилах», так и будет навязываться коллективным Западом.