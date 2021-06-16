Муцениеце возмутилась отношением мужчин к женам после родов

Москва, 16 июня. Актриса Агата Муцениеце обсудила с сексологом эгоистичное поведение мужчин, которые после родов жен перестают их поддерживать и не заботятся об их настроении во время интима.

После развода с актером Павлом Прилучным Муцениеце осталась одна с двумя детьми. Звезда российских сериалов и фильмов является заботливой матерью. Чтобы больше узнать о воспитании наследников, она запустила YouTube-шоу MamBook, где обсуждает с гостями даже самые пикантные темы.

В одном из выпусков Муцениеце подняла вопрос интима после родов. Женщине необходимо время для восстановления, однако не все супруги согласны это принять и поддержать возлюбленную, заметила она.

Сексолог Ольга Василенко, ставшая гостьей шоу, заявила, что роды являются выбором двух родителей, а значит, оба партнера должны участвовать в том, чтобы решить проблемы с чувствительностью женщин, передает «Вечерняя Москва». Сама актриса пожаловалась на эгоистичность мужчин, с которыми, судя по всему, ей приходилось встречаться.

«Мужчины считают, все должно произойти само собой: «Ты мать, сама разбирайся со своим телом, с этим младенцем, с тем, как меня ублажать». Как правильно мужчине себя вести в этой ситуации? Есть же какие-то советы, чтобы мальчики понимали, что тут не только от женщины все зависит, супруг тоже должен помогать, быть рядом», — заявила возмущенная звезда.

В рамках программы к Муцениеце пришла жена солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки. Актеру приходилось много раз изображать половой акт в паре с автором MamBook во время съемок сериала «Гражданский брак». При этом на площадке всегда присутствовал Прилучный, известный своей ревностью.