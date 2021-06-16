Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 21:04
21:02
Политика
Эксперт Оленченко прокомментировал заявление Зеленского о запуске «СП-2»
21:02
Спорт
Уэльс обыграл Турцию в матче чемпионата Европы
21:00
Общество
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
20:58
Политика
Горбачев приветствует совместное заявление Путина и Байдена по стратегической стабильности
20:57
Экономика
Байден: экономическое процветание России — в интересах США
20:57
Весь мир
В армии Ливана заявили о необходимости срочной донорской помощи
20:56
Политика
Байден пошутил про вторжение на территорию России
20:56
Общество
Байден скинул пиджак во время пресс-конференции после встречи с Путиным
20:55
Политика
Байден оценил последствия возможной «смерти» Навального в тюрьме
20:54
Политика
Байден рассказал о требованиях к России
Все новости

Байден подарил Путину скульптуру и фирменные очки

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:32
Политика
Байден подарил Путину скульптуру и фирменные очки
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден преподнес в подарок российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную статуэтку и фирменные очки-авиаторы.

Американский лидер вручил Путину презенты на саммите Россия — США в Женеве. О подарках Байдена рассказали в Белом доме.

Ранее президент России объяснил важность переговоров с Соединенными Штатами простыми словами. Журналисты попросили президента рассказать о саммите на языке девятилетнего ребенка. Путин очертил круг рассматриваемых вопросов и пояснил, для чего была нужна встреча.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден подарил Путину скульптуру и фирменные очки
путин байден подарки саммит
Комментировать
Эксклюзив
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 84730 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 78211 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 63685 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 47897 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 37479 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Рейтинг@Mail.ru