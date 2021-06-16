Байден подарил Путину скульптуру и фирменные очки

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден преподнес в подарок российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную статуэтку и фирменные очки-авиаторы.

Американский лидер вручил Путину презенты на саммите Россия — США в Женеве. О подарках Байдена рассказали в Белом доме.

Ранее президент России объяснил важность переговоров с Соединенными Штатами простыми словами. Журналисты попросили президента рассказать о саммите на языке девятилетнего ребенка. Путин очертил круг рассматриваемых вопросов и пояснил, для чего была нужна встреча.