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Коммунальщики в Набережных Челнах спасли угодившего в мусоровоз кота

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:23
Общество
Коммунальщики в Набережных Челнах спасли угодившего в мусоровоз кота
Pr Scr instagram.com  /  @chelny_online_

Набережные Челны, 16 июня. Жители Набережных Челнов спасли кота, который застрял в мусоровозе. Волонтеры ищут хозяев для спасенного животного.

Коммунальщики случайно заметили животное в мусоровозе. Если бы кота никто не увидел, то он мог бы погибнуть, попав, под пресс для отходов. Теперь неравнодушные горожане ищут ему хозяев.

Как животное попало в машину для сбора мусора — неизвестно. В социальных сетях горожане отмечают, что кот — породистый.

«Вислоухий британец, возможно, попал туда (в мусоровоз) случайно», — рассказал пользователь Instagram под ником arth.kd.

Очевидцы также рассказали, что кот прихрамывает на заднюю лапу. Если старые хозяева не найдутся, то животное пристроят в новый дом.

Коммунальщики в Набережных Челнах спасли угодившего в мусоровоз кота
Pr Scr instagram.com  / @chelny_online_

Московские спасатели ранее сняли с дерева ворону, которая запуталась в ветках. Птицу передали в руки ветеринарных врачей.

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