Коммунальщики в Набережных Челнах спасли угодившего в мусоровоз кота

Набережные Челны, 16 июня. Жители Набережных Челнов спасли кота, который застрял в мусоровозе. Волонтеры ищут хозяев для спасенного животного.

Коммунальщики случайно заметили животное в мусоровозе. Если бы кота никто не увидел, то он мог бы погибнуть, попав, под пресс для отходов. Теперь неравнодушные горожане ищут ему хозяев.

Как животное попало в машину для сбора мусора — неизвестно. В социальных сетях горожане отмечают, что кот — породистый.

«Вислоухий британец, возможно, попал туда (в мусоровоз) случайно», — рассказал пользователь Instagram под ником arth.kd.

Очевидцы также рассказали, что кот прихрамывает на заднюю лапу. Если старые хозяева не найдутся, то животное пристроят в новый дом.

Pr Scr instagram.com / @chelny_online_

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