Рябков: Россия и США начали разговор по ситуации с визами

Москва, 16 июня. Соединенные Штаты и Российская Федерация начали обсуждать тему невыдачи виз, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что все категории россиян испытывают на себе «неадекватность американской визовой политики». Однако визы РФ гражданам Соединенных Штатов выдавались без проволочек.

«С визами пока нет достаточного продвижения, но разговор начат», — подчеркнул Рябков.

Помимо этого, заместитель главы МИД РФ рассказал, когда российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сможет вернуться в Вашингтон. По его словам, дипломат прибудет в США до конца июня.