В Белом доме объяснили кивок Байдена на вопрос о доверии Путину

Вашингтон, 16 июня. Президент США Джо Байден утвердительно кивнул в ответ на вопрос, доверяет ли он лидеру России Владимиру Путину. Однако этот жест не был адресован интересующемуся журналисту.

По словам ведущей телеканала PBS Ямиче Алсиндор, кивок американского лидера последовал после вопроса журналиста, доверяет ли он Путину и есть ли между президентами доверительные отношения.

Директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд опровергла эту информацию. Она подчеркнула, что Байден просто кивнул, а не ответил на конкретный вопрос. Кроме того, в Белом доме напомнили, что всего два дня назад во время пресс-конференции он заявил о принципе «сначала проверяй, потом доверяй».

Ранее источник РИА Новости в российской делегации, близкий к переговорам, заявил, что саммит Россия — США в Швейцарии прошел «вполне успешно». Также в Кремле сообщили, что встреча Путина и Байдена завершилась.