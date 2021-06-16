Нападающего «Ростова» Владимира Обухова отстранили на полгода от футбола

Ростов, 16 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила игрока клуба «Ростов» Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Федерация подозревает нескольких российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. В марте ФИФА возбудила дисциплинарные дела в отношении двух игроков и одной футболистки. Пока известно лишь решение в отношении нападающего Обухова.

«Футболист Обухов дисквалифицирован ФИФА на шесть месяцев. Срок дисквалификации [отсчитывается] с 4 июня», — сообщает источник РИА Новости.

По информации другого источника агентства, после расследования клуб «Ростов» расторг контракт со спортсменом.