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Нападающего «Ростова» Владимира Обухова отстранили на полгода от футбола

Спорт
Нападающего «Ростова» Владимира Обухова отстранили на полгода от футбола
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Ростов, 16 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила игрока клуба «Ростов» Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Федерация подозревает нескольких российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. В марте ФИФА возбудила дисциплинарные дела в отношении двух игроков и одной футболистки. Пока известно лишь решение в отношении нападающего Обухова.

«Футболист Обухов дисквалифицирован ФИФА на шесть месяцев. Срок дисквалификации [отсчитывается] с 4 июня», — сообщает источник РИА Новости.

По информации другого источника агентства, после расследования клуб «Ростов» расторг контракт со спортсменом.

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