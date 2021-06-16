Сменившую образ Екатерину Шпицу сравнили со школьницей

Москва, 16 июня. Известная российская актриса Екатерина Шпица решилась на внешние перемены. Звезда сериала «Топи» отстригла свои темные локоны, оставшись с каре.

После стрижки артистка заметно помолодела. Своим поклонникам кинозвезда призналась, что давно мечтала о таких переменах, но решилась на них только сейчас.

«Давно хотела. Сделала. Я счастлива. Выгуливаю новое настроение», — сообщила 35-летняя артистка.

На фотографии Шпица со счастливой улыбкой гуляет по московским улицам. Для выхода из дома актриса надела летний бежевый костюм, состоящий из укороченного топа и мини-шорт.

Поклонники восторженно оценили перемены во внешности кумира и оставили огромное количество комментариев под постом. Многие отметили, что новая стрижка заметно молодит звезду, сообщает «Вечерняя Москва».

«Идеально!!! Вы всегда слишком молодо выглядите, а так еще минус десять лет! Вам теперь на всякий случай в магазин нужно брать паспорт»; «Катерина стала как школьница или выпускница. Совсем молоденькая»; «Как вы прекрасны! Как вы хороши! Глаз не оторвать, словно школьница», — с восторгом отметили подписчики звездного аккаунта в Instagram.

Внешний вид Шпицы всегда вызывал восторг у ее поклонников. Во время майской жары популярная актриса похвасталась новым нарядом, который выбрала для прогулки по московским улицам. На фотографии артистка появилась в открытом платье-комбинации.