Путин начал переговоры с президентом Швейцарии

Женева, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин встретился в Женеве с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Российский лидер начал переговоры с Пармеленом после проведения саммита РФ — США. Путин выразил благодарность швейцарскому коллеге за предоставление площадки для организации встречи с президентом США Джо Байденом.

Президент России ранее прокомментировал переговоры, которые прошли с американским лидером Джо Байденом. Путин назвал встречу результативной и добавил, что все вопросы обсуждались предметно. Кроме того, разговор был открытым, без дипломатических отклонений, рассказал российский президент.