Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Забайкалье

Чита, 16 июня. Сотрудники правоохранительных органов поймали предполагаемого убийцу трех мужчин в селе Бутунтай.

Задержанный 58-летний мужчина уже дал признательные показания. По информации следствия, между ним и другими участниками инцидента произошла ссора, которая в итоге закончилась поножовщиной.

Подозреваемый в убийстве ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения: следствие настаивает на аресте.

Ранее житель Саратовской области зарезал сожительницу за просьбу найти работу. Мужчина нанес женщине два удара ножом, после чего они легли спать.