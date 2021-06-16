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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Забайкалье

Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Забайкалье
pixabay.com

Чита, 16 июня. Сотрудники правоохранительных органов поймали предполагаемого убийцу трех мужчин в селе Бутунтай.

Задержанный 58-летний мужчина уже дал признательные показания. По информации следствия, между ним и другими участниками инцидента произошла ссора, которая в итоге закончилась поножовщиной.

Подозреваемый в убийстве ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения: следствие настаивает на аресте.

Ранее житель Саратовской области зарезал сожительницу за просьбу найти работу. Мужчина нанес женщине два удара ножом, после чего они легли спать.

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