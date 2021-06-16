Бдительные сахалинцы уличили в мошенничестве сотрудников фонда домашних животных

Южно-Сахалинск, 16 июня. Местные жители с подозрением отнеслись к словам "сотрудников" фонда без названия о голодных животных и долгах.

Мошенники пытались вызвать жалось у сахалинцев, однако те не пошли у них на поводу. Люди стали задавать множество вопросов "сотрудникам" фонда, после чего они не выдержали и перестали отвечать на сообщения и звонки, сообщает Skr.su.

Данное обстоятельство еще больше удивило людей. В итоге они стали писать о мошенниках в Сети, чтобы другие юзеры не попались на удочку "сотрудников" несществующего фонда домашних животных.