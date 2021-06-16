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Бдительные сахалинцы уличили в мошенничестве сотрудников фонда домашних животных

Происшествия
Бдительные сахалинцы уличили в мошенничестве сотрудников фонда домашних животных
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 16 июня. Местные жители с подозрением отнеслись к словам "сотрудников" фонда без названия о голодных животных и долгах.

Мошенники пытались вызвать жалось у сахалинцев, однако те не пошли у них на поводу. Люди стали задавать множество вопросов "сотрудникам" фонда, после чего они не выдержали и перестали отвечать на сообщения и звонки, сообщает Skr.su.

Данное обстоятельство еще больше удивило людей. В итоге они стали писать о мошенниках в Сети, чтобы другие юзеры не попались на удочку "сотрудников" несществующего фонда домашних животных.

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Все новости / Происшествия / Бдительные сахалинцы уличили в мошенничестве сотрудников фонда домашних животных
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