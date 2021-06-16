Анастасия Макеева напала на бывшую жену Малькова на глазах ее сына

Москва, 16 июня. Актриса Анастасия Макеева напала на бывшую жену своего нового мужа, бизнесмена Романа Малькова, Светлану прямо на глазах ее ребенка после съемок ток-шоу «Прямой эфир».

Художница Светлана Малькова прибыла в Россию, чтобы решить вопросы, связанные с разводом с предпринимателем, от которого у нее остались четверо детей. Ее и актрису Макееву пригласили в студию к Андрею Малахову, где женщины должны были публично обсудить спорные моменты. Судя по анонсу, шоу подняло важные вопросы скандального треугольника.

Однако самое интересное произошло именно после съемок. Об этом в Instagram рассказала сама Малькова. Она призналась, что за кулисами проекта актриса принялась снимать ее на телефон и не давала ей пройти. Вместе с ней шел старший сын Мальковых и помощник звезды. Провокация Макеевой удалась, и Малькова попыталась отобрать у нее телефон. На это поступила ответная реакция звезды.

«После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы. Ее суженый радостно наблюдал за этим, позволив смотреть Андрею, как его жена напала на мать. Это очень низко и ужасно», — эмоционально рассказала Малькова.

Она уверена, что актриса устроила такую провокацию с целью закрыть экс-жене супруга выезд из страны, передает «Вечерняя Москва». Тогда это дало бы время бизнесмену придумать, как отобрать у бывшей супруги остальных троих детей. Старший сын Малькова уже переехал в Москву, в дом к актрисе, оставив мать одну с младшими братьями и сестрой.

Макеева, несмотря на демонстрацию счастливой жизни, переживает стресс, связанный с работой, критикой и свадьбой. После венчания и поста звезда упала в затяжной обморок, вызванный ослабевшим иммунитетом. Врачи заявили, что актриса рисковала оказаться в коме, и призвали ее беречь себя.