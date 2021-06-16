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Анастасия Макеева напала на бывшую жену Малькова на глазах ее сына

Шоу-бизнес
Анастасия Макеева напала на бывшую жену Малькова на глазах ее сына
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 16 июня. Актриса Анастасия Макеева напала на бывшую жену своего нового мужа, бизнесмена Романа Малькова, Светлану прямо на глазах ее ребенка после съемок ток-шоу «Прямой эфир».

Художница Светлана Малькова прибыла в Россию, чтобы решить вопросы, связанные с разводом с предпринимателем, от которого у нее остались четверо детей. Ее и актрису Макееву пригласили в студию к Андрею Малахову, где женщины должны были публично обсудить спорные моменты. Судя по анонсу, шоу подняло важные вопросы скандального треугольника.

Однако самое интересное произошло именно после съемок. Об этом в Instagram рассказала сама Малькова. Она призналась, что за кулисами проекта актриса принялась снимать ее на телефон и не давала ей пройти. Вместе с ней шел старший сын Мальковых и помощник звезды. Провокация Макеевой удалась, и Малькова попыталась отобрать у нее телефон. На это поступила ответная реакция звезды.

«После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы. Ее суженый радостно наблюдал за этим, позволив смотреть Андрею, как его жена напала на мать. Это очень низко и ужасно», — эмоционально рассказала Малькова.

Она уверена, что актриса устроила такую провокацию с целью закрыть экс-жене супруга выезд из страны, передает «Вечерняя Москва». Тогда это дало бы время бизнесмену придумать, как отобрать у бывшей супруги остальных троих детей. Старший сын Малькова уже переехал в Москву, в дом к актрисе, оставив мать одну с младшими братьями и сестрой.

Макеева, несмотря на демонстрацию счастливой жизни, переживает стресс, связанный с работой, критикой и свадьбой. После венчания и поста звезда упала в затяжной обморок, вызванный ослабевшим иммунитетом. Врачи заявили, что актриса рисковала оказаться в коме, и призвали ее беречь себя.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Макеева напала на бывшую жену Малькова на глазах ее сына
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