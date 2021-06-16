Путин вспомнил песню «Синий туман» в ответ на реплику журналиста

Женева, 16 июня. Президент Владимир Путин вспомнил строчки из песни Вячеслава Добрынина «Синий туман» на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США.

Он процитировал фрагмент после выкрика одного из журналистов. Представитель прессы хотел что-то уточнить у российского лидера. Однако до президента донесся лишь обрывок фразы и слово «обман».

«Синий туман-обман, сейчас песни начнем петь. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги», — пошутил Владимир Путин.

Российский президент пообщался с журналистами в Женеве. Он выступил после переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Во время пресс-конференции Путин в простой форме объяснил важность прошедшего саммита.