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Путин объяснил детям важность российско-американского саммита

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:01
Политика
Путин объяснил детям важность российско-американского саммита
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Женева, 16 июня. Две ядерные державы ведут переговоры, чтобы сделать мир надежным и безопасным. Так президент РФ Владимир Путин объяснил важность саммита Россия — США.

В ходе мероприятия журналисты спросили российского лидера, что он бы ответил девятилетней девочке касательно сложных отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

«Они (лидеры РФ и США. — Прим. ФАН) будут говорить об окружающей среде, о продовольствии, о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут — они могли учиться и уверенно смотреть в будущее», — ответил глава государства.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоялась на вилле La Grange в Женеве 16 июня 2021 года. Это была первая личная встреча глав двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США.

Переговоры прошли результативно, прокомментировал Путин прошедшие переговоры с Джо Байденом. По словам российского лидера, все вопросы обсуждались в предметной плоскости.

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путин байден россия сша
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