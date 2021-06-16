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Эксперт рассказал о кулинарных запретах на переговорах президентов

Политика
Эксперт рассказал о кулинарных запретах на переговорах президентов
pixabay.com

Москва, 16 июня. Переговоры лидеров стран могут быть очень долгими и утомительными, поэтому обед является их неотъемлемой частью. Однако и в этой области существуют запреты даже для президентов.

Кормежка президентов в целом является довольно сложным мероприятием, но особенно это относится к переговорам двух или более лидеров. Для этих целей были разработаны специальные протоколы, целью которых является обезопасить главу государства во время трапезы.

Доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов рассказал изданию «Газета.Ru», что существует запрет на приготовление пищи для президента не его официальными поварами. Такие стандарты существуют как в России, так и в США.

«Есть протоколы безопасности, в которых четко прописано, что им запрещено есть пищу, которая приготовлена не их личными поварами — даже по согласованию», — подчеркнул эксперт.

Это ограничение распространяется даже на официальные приемы, где предусмотрена «рассадка» лидеров. При этом то, как будет организовано питание во время встреч, решается уже по факту. Морозов отметил, любые саммиты президентов всегда запланированы буквально поминутно, что необходимо для сохранения главами государств сил на то, чтобы успешно завершить переговоры и закрепить их какими-либо договоренностями.

Ранее сообщалось, что Путин положительно оценил переговоры с Байденом.

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