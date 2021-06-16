Рар оценил новую внешнеполитическую стратегию ЕС по отношению к России

Берлин, 16 июня. Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель подготовил новую стратегию взаимодействия ЕС с Россией. Он представит ее на саммите ЕС в Брюсселе.

В новом документе превалируют три основных принципа: отталкивание, сдерживание и взаимодействие. Немецкий журналист, директор Германо-Российского Форума Александр Рар прокомментировал перспективы взаимоотношений Евросоюза и России в эфире Общественной службы новостей.

«К сожалению, отношения между Россией и ЕС находятся на очень низком политическом уровне», — отметил журналист-международник.

Рар отметил наличие совместных экономических проектов между отдельными странами и предприятиями Запада и РФ. В частности, «Северный поток — 2», строительство которого будет завершено в ближайшее время.

«Проблема заключается в том, что Евросоюз не знает, как работать с Россией», — заявил Рар.

ЕС предполагает, что сближение возможно только при движении РФ в сторону демократии. Российская сторона высказывает пожелание обсуждать с Евросоюзом общие интересы, которые ЕС не может даже сформулировать. Виной тому различные взгляды на отношения с Россией внутри Евросоюза. Франция и Германия выступает за консолидацию с РФ, некоторые страны-участники настроены негативно и не стремятся к сотрудничеству.

Рар высказал предположение, что Евросоюз отражает американскую позицию. Политолог выразил надежду, что встреча Путина и Байдена изменит положение дел и Евросоюз поменяет траекторию.

«Выиграют те силы, которые будут выступать за прагматизм», — заявил Рар.

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет взаимодействовать с Россией исходя из собственных интересов. Тесное сотрудничество — это весьма отдаленные перспективы.