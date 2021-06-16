Сатановский одной фразой перечеркнул слова Зеленского о «самой мощной армии в Европе»

Нормальный человек не найдет никакого здравого смысла в обещании президента Украины Владимира Зеленского создать «самую мощную армию в Европе», озвученном в контексте саммита в Женеве. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт также добавил, что самая главная задача России на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, безусловно, выполнена.

Напомним, 16 июня, за два часа до начала переговоров Путина и Байдена аппарат президента Украины выложил стенограмму интервью Зеленского, которое тот дал иностранным СМИ несколько дней назад. Украинский лидер не предоставил четкого ответа на вопрос журналистов, что он ожидает от саммита в Женеве, зато упрекнул страны Евросоюза за завершенную прокладку Россией «Северного потока — 2», высказал претензии к членам НАТО за «отсутствие конкретики», напомнил об обещаниях военной поддержки Украине со стороны Запада и выразил надежду на зарубежную финансовую помощь.

В итоге Зеленский договорился до того, что пообещал не исполняющим желания западным партнерам:

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему (противостоять России. — Прим. ФАН), у нас не будет иного пути, кроме как превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе».

Федеральное агентство новостей /

По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, в словах президента Украины практически невозможно понять смысл.

«Понимаете, я не психиатр. Мне сложно комментировать то, что сказал Зеленский. У политиков Украины такая логика, причем все время. Для них подобные умозаключения — обычное дело. Нормальный человек, безусловно, не найдет никакого здравого смысла в подобных высказываниях!» — заявил профессор.

Сатановский добавил, что на саммите в Женеве глава Российского государства не ставил своей целью «докричаться» до оппонента. Он изложил Байдену позицию России по ключевым вопросам, в которых мы занимаем твердую позицию. По словам аналитика, самое главное тем самым сделано, и теперь у Джо Байдена и его команды есть время на размышления для принятия правильных решений.

Как ранее сообщал ФАН, в Женеве завершилась пресс-конференция Владимира Путина после саммита Россия — США. Президент РФ рассказал, что на переговорах была достигнута договоренность о возвращении послов обеих стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон. Также Путин отметил возможность достижения компромиссов по вопросу обмена осужденными: Госдеп США и МИД РФ начнут совместную работу в этом направлении.