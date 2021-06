Российский ФБР изучает дело о гибели женщины после жестокого задержания полицией Австралии

Перт, 16 июня. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина, приступили к изучению дела 26-летней австралийки Чердины Винн, которая умерла после задержания полицейскими. Активисты готовы оказать правовую и информационную помощь семье погибшей женщины. Сообщение появилось в Telegram-канале ФБР.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Cherdeena Wynne. https://t.co/HkJg2OTpXW

Правоохранители пришли к Винн домой 4 апреля 2019 года. По словам семьи, они якобы искали другую женщину, но по ошибке приняли представительницу коренного народа за нее. Далее полицейские с использованием «чрезмерной силы и жестокости» избивая надели на нее наручники. Правоохранители даже не проверили документы после того как зашли в дом и называли ее другим именем. Когда они поняли, что ошиблись, то отпустили женщину. Через несколько часов она была снова арестована уже на улице из-за того что якобы нанесла себе увечья и вела себя «небезопасно для окружающих». После второго задержания Винн потеряла сознание и ее отвезли в Королевскую больницу города Перта, где 9 апреля она скончалась.

'It's just not fair': Aboriginal woman dies 20 years after father’s death in custody. The mother-of-three lost consciousness while restrained by WA police and died in hospital five days later. | @rangihirini @nitv https://t.co/m17IZVqp3Y