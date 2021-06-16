Путин отправил Западу «ответную шайбу» после вопроса о непредсказуемости России

Женева, 16 июня. Россия адекватно проводит внешнюю политику, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Женеве.

Иностранный журналист спросил у Путина, готова ли Россия отказаться от «непредсказуемой» внешней политики ради доверия Запада. Российский лидер отправил «ответную шайбу», напомнив о нестабильных решениях Вашингтона за последние несколько лет.

«На мой взгляд, мы ведем себя адекватно возникающим угрозам», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский президент заявил, что на РФ и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире.