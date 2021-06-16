В Женеве завершилась пресс-конференция Владимира Путина

Женева, 16 июня. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина после саммита Россия — США завершена.

Путин и Байден общались с глазу на глаз на протяжении двух часов. Российский лидер оценил переговоры положительно и подчеркнул, что президент США очень опытный человек.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что во время встречи была достигнута договоренность о возвращении послов обеих стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон.

Также президент России отметил возможность достижения компромиссов по вопросу обмена осужденными. Госдеп США и МИД РФ начнут совместную работу в этом направлении.