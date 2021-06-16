Путин допустил, что Россия и США придут к компромиссу по обмену осужденными

Женева, 16 июня. Между Москвой и Вашингтоном могут быть найдены компромиссы по обмену осужденными, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Госдепартамент США и Министерство иностранных дел РФ проработают ситуацию, связанную с обменом осужденными, уточнил российский лидер. Об этом он сказал в ходе отдельной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о возвращении россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах.

Ранее перед саммитом в Женеве Путин заявлял, что Москва готова рассмотреть идею обмена заключенными с Вашингтоном.